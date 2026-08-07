Federación: concejales del PJ proponen que el Hospital San José realice gratuitamente los estudios médicos para aspirantes a las Fuerzas de Seguridad

El Bloque de Concejales del Partido Justicialista de la ciudad de Federación presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita a la Dirección del Hospital San José la implementación de un mecanismo que permita realizar, de manera gratuita y con turnos programados, los estudios médicos requeridos para quienes aspiren a ingresar a las distintas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas.

La propuesta apunta a facilitar el acceso de jóvenes de la ciudad a los procesos de selección de la Policía de Entre Ríos, Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas, eliminando uno de los principales obstáculos que enfrentan muchas familias: el elevado costo de los exámenes médicos obligatorios.

Reducir una barrera económica

Según señalaron desde el bloque justicialista, los aspirantes deben presentar una serie de estudios clínicos y evaluaciones médicas indispensables para poder participar de los concursos de ingreso, entre ellos análisis clínicos, electrocardiogramas, ergometrías, radiografías, controles oftalmológicos, odontológicos y evaluaciones de salud mental.

Los concejales sostienen que el costo de estos requisitos representa una dificultad importante para numerosas familias, limitando las posibilidades de muchos jóvenes de concretar su vocación de servicio y acceder a una salida laboral.

Aprovechar los recursos existentes

La iniciativa destaca que el Hospital San José cuenta con los profesionales, el equipamiento y la infraestructura necesarios para realizar este tipo de prestaciones.

Por ese motivo, propone organizar un sistema de atención mediante turnos programados, de manera que los estudios puedan efectuarse sin interferir con el funcionamiento habitual del establecimiento sanitario y sin generar una erogación presupuestaria adicional.

«Queremos que ningún joven de Federación vea frustrado su ingreso a una fuerza de seguridad o armada por no poder costear los estudios médicos exigidos. Cuando existen los profesionales y el equipamiento, el desafío es coordinar y organizar los recursos para brindar igualdad de oportunidades», expresaron desde el Bloque de Concejales Justicialistas.

Solicitan el acompañamiento de la Provincia

Además de solicitar la implementación del sistema en el Hospital San José, el proyecto prevé remitir la resolución al Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos para su conocimiento y eventual acompañamiento institucional.

Los ediles consideran que la medida puede transformarse en una herramienta concreta para promover la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso de los jóvenes de Federación a las distintas fuerzas de seguridad y defensa del país.