Federación: concejales piden a la CTM una ambulancia 0 km para el Hospital San José

El planteo se da tras la reciente distribución de 20 ambulancias nuevas realizada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos con fondos provenientes de la CTM, en la que el hospital local no fue incluido.

Comunicado enviado a 7Paginas

“Nos llena de alegría comunicar que se aprobó por unanimidad el Proyecto de Resolución del Bloque Justicialista para que el Hospital San José cuente con una ambulancia 0 km, mediante pedido realizado ante la CTM”, expresaron los ediles.

En el mismo sentido, remarcaron: “Este logro es fruto del compromiso y la voz de nuestra comunidad, que tras el acto injusto del gobierno provincial nos dejó sin la posibilidad de obtener una de las 20 unidades que entregó el Ministerio de Salud con fondos de CTM”.

Finalmente, destacaron que se trata de un pedido legítimo y necesario: “Estamos convencidos de que es un reclamo justo para los federaenses. Juntos seguimos fortaleciendo la salud local, asegurando servicios para nuestros vecinos y garantizando una ambulancia segura al personal de salud que acude a las emergencias”.