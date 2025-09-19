7PAGINAS

Viernes 19 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación: concejales piden a la CTM una ambulancia 0 km para el Hospital San José

En la última sesión del Concejo Deliberante de Federación, el Bloque de Concejales Justicialistas comunicó que se aprobó por unanimidad un Proyecto de Resolución que solicita a la Comisión Técnica Mixta (CTM) la entrega de una ambulancia 0 km para el Hospital San José.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El planteo se da tras la reciente distribución de 20 ambulancias nuevas realizada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos con fondos provenientes de la CTM, en la que el hospital local no fue incluido.

Comunicado enviado a 7Paginas

“Nos llena de alegría comunicar que se aprobó por unanimidad el Proyecto de Resolución del Bloque Justicialista para que el Hospital San José cuente con una ambulancia 0 km, mediante pedido realizado ante la CTM”, expresaron los ediles.

En el mismo sentido, remarcaron: “Este logro es fruto del compromiso y la voz de nuestra comunidad, que tras el acto injusto del gobierno provincial nos dejó sin la posibilidad de obtener una de las 20 unidades que entregó el Ministerio de Salud con fondos de CTM”.

Finalmente, destacaron que se trata de un pedido legítimo y necesario: “Estamos convencidos de que es un reclamo justo para los federaenses. Juntos seguimos fortaleciendo la salud local, asegurando servicios para nuestros vecinos y garantizando una ambulancia segura al personal de salud que acude a las emergencias”.