7PAGINAS

Lunes 24 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación confirma a K Personajes y Damas Gratis para la 42° Fiesta Nacional del Lago

La ciudad de Federación comienza a palpitar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago, y el intendente Ricardo Bravo decidió revelar de manera progresiva los espectáculos centrales que formarán parte de la grilla 2026. Tras confirmar días atrás la presencia de K Personajes, este lunes sorprendió con un nuevo anuncio a través de sus redes sociales: Damas Gratis será uno de los números fuertes de la fiesta.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

“Les adelantamos otro de los grandes artistas que dirá presente en la 42° Fiesta Nacional del Lago”, expresó Bravo, detallando que la reconocida banda de cumbia villera encabezará la noche del sábado 10 de enero, tercera jornada del evento.

El intendente también destacó que, junto a K Personajes, ya son dos artistas centrales confirmados para esta edición, que tendrá lugar del 8 al 11 de enero de 2026 en Federación.

Más confirmaciones en camino

Según información confiada a 7Paginas, Uriel Lozano sería el elegido para cerrar la noche del viernes, aunque el anuncio oficial se realizará en los próximos días. Además, se espera la presentación del espectáculo principal de la noche inaugural del jueves, que tradicionalmente ofrece acceso gratuito para el público.