Federación: confirmaron que el reconocido abogado fue detenido por amenazas de muerte y resistencia a la autoridad

Tal lo informado oportunamente por 7Paginas, el hecho ocurrió en la mañana de este jueves 14 de agosto, alrededor de las 11:55 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino en calle Paraná, frente al Apart Hotel Federación.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el procedimiento se originó luego de que Pessoláni concurriera al establecimiento donde trabaja un vecino de apellido Leonardi, con quien había protagonizado un enfrentamiento a golpes el martes anterior.

En el lugar, el letrado, visiblemente alterado, profirió amenazas de muerte contra Leonardi en presencia de los uniformados. Además, se negó a cumplir las órdenes para deponer su actitud y opuso resistencia verbal y física al accionar policial.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del abogado y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.