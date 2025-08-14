7PAGINAS

Jueves 14 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación: confirmaron que el reconocido abogado fue detenido por amenazas de muerte y resistencia a la autoridad

La Policía de Federación confirmó la detención del abogado Dr. Andrés Pessoláni, acusado de amenazar de muerte a un vecino y resistirse a la autoridad.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Tal lo informado oportunamente por 7Paginas, el hecho ocurrió en la mañana de este jueves 14 de agosto, alrededor de las 11:55 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino en calle Paraná, frente al Apart Hotel Federación.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el procedimiento se originó luego de que Pessoláni concurriera al establecimiento donde trabaja un vecino de apellido Leonardi, con quien había protagonizado un enfrentamiento a golpes el martes anterior.

En el lugar, el letrado, visiblemente alterado, profirió amenazas de muerte contra Leonardi en presencia de los uniformados. Además, se negó a cumplir las órdenes para deponer su actitud y opuso resistencia verbal y física al accionar policial.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del abogado y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.