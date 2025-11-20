7PAGINAS

Jueves 20 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación confirmó a KPersonajes en la 42° Fiesta Nacional del Lago

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, confirmó este jueves a través de sus redes sociales la participación de KPersonajes en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Lago, que se desarrollará los días 8, 9, 10 y 11 de enero de 2026 en la ciudad termal.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El popular grupo musical se presentará el domingo 11 de enero, jornada elegida para el gran cierre del tradicional evento que cada año convoca a miles de visitantes de toda la región.

En su mensaje, Bravo expresó: “Confirmado. Les adelantamos uno de los grandes artistas que llegará a la 42° Fiesta Nacional del Lago. KPersonajes estará el domingo 11 de enero para un cierre inolvidable. ¡Se viene una edición histórica!”.

Con este anuncio, la Municipalidad de Federación comienza a revelar la grilla artística de una de las celebraciones más emblemáticas del verano entrerriano, que combina espectáculos, deportes, actividades náuticas y la presencia de figuras destacadas de la música nacional.

La expectativa ya se siente entre vecinos y turistas, mientras la organización avanza en los preparativos para una edición que promete superar a las anteriores.

Redacción de 7Paginas