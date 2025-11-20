Federación confirmó a KPersonajes en la 42° Fiesta Nacional del Lago

El popular grupo musical se presentará el domingo 11 de enero, jornada elegida para el gran cierre del tradicional evento que cada año convoca a miles de visitantes de toda la región.

En su mensaje, Bravo expresó: “Confirmado. Les adelantamos uno de los grandes artistas que llegará a la 42° Fiesta Nacional del Lago. KPersonajes estará el domingo 11 de enero para un cierre inolvidable. ¡Se viene una edición histórica!”.

Con este anuncio, la Municipalidad de Federación comienza a revelar la grilla artística de una de las celebraciones más emblemáticas del verano entrerriano, que combina espectáculos, deportes, actividades náuticas y la presencia de figuras destacadas de la música nacional.

La expectativa ya se siente entre vecinos y turistas, mientras la organización avanza en los preparativos para una edición que promete superar a las anteriores.

Redacción de 7Paginas