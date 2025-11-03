Federación consolida su recuperación turística con más de 4.500 ingresos al parque termal

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados a 7Paginas, entre el viernes y el domingo se cortaron más de 4.600 entradas en el Parque Termal y Parque Acuático. El detalle muestra una marcada afluencia durante toda la jornada: 1.485 ingresos el viernes, 1.712 el sábado y 1.403 el domingo.

Federación se consolida, así como uno de los destinos más elegidos por el turismo argentino y uruguayo, posicionándose como un punto clave en la región del litoral.

Con la llegada de temperaturas más elevadas, el público no solo busca el relax y bienestar de las aguas termales, sino también las atracciones del parque acuático, que complementan la oferta turística de la ciudad.

Desde el sector turístico local destacan que estos números anticipan una excelente temporada estival, impulsada por la combinación de infraestructura, naturaleza y hospitalidad que caracterizan a Federación.