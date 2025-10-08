Federación: continúa abierta la inscripción a los Cursos Autoasistidos del Programa Fomentar Empleo

Los cursos están disponibles en modalidad virtual y permiten que los participantes se capaciten a su propio ritmo, con el aval oficial del Ministerio. Al finalizar cada curso, los inscriptos podrán descargar un certificado de aprobación directamente desde el Portal Empleo.

Para inscribirse, los interesados deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web www.portalempleo.gob.ar.

Registrarse completando los datos solicitados (DNI, número de trámite, correo electrónico y contraseña).

Confirmar la inscripción a través del correo electrónico recibido.

Ingresar nuevamente al portal, completar el currículum y autorizar a la Oficina de Empleo a gestionar postulaciones.

En la sección “Capacitate”, seleccionar los cursos disponibles bajo la modalidad Distancia Autoasistida, correspondientes a la Agencia Territorial de Entre Ríos.

Desde la Oficina Municipal de Empleo destacan que esta propuesta es una oportunidad valiosa para fortalecer habilidades laborales y mejorar la empleabilidad de los vecinos.

Por consultas o asistencia, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3456-589528 o acercarse personalmente a la Oficina de Empleo ubicada en Avenida San Martín y Las Hortensias, primer piso del Centro Cívico.

Dirección de Producción y Ambiente – Oficina Municipal de Empleo

Municipalidad de Federación