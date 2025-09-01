Federación: continúa grave el motociclista que sufrió amputación parcial de su pierna

El paciente, de 26 años, continúa con soporte vital y medicación intensiva, mientras que el muñón de la pierna amputada presenta infección y signos vitales reducidos, lo que obliga a un monitoreo constante. Los médicos esperan que mantenga una estabilidad mínima para ingresar a una nueva cirugía mañana, con el objetivo de continuar la amputación hasta encontrar tejido sano, según determinen los especialistas.

A pesar de la gravedad, Pérez mantiene presión arterial estable y función renal adecuada. Sin embargo, desde el hospital se realizó un llamado urgente a la comunidad para donar sangre, dado que el joven necesitará múltiples intervenciones quirúrgicas adicionales para la reconstrucción de pelvis. El hospital recibiría un máximo de cinco donantes por día, y se solicita a quienes no puedan donar realizar un descargo en el área legal correspondiente.

El accidente

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado cuando una motocicleta Honda CG Titan impactó de frente contra un camión Fiat Iveco con acoplado que transportaba madera de pino desde Chajarí hacia un aserradero del Parque Industrial de Federación.

El camión era conducido por un hombre de 58 años, mientras que la moto estaba al mando de Pérez. El impacto provocó la amputación parcial de la pierna izquierda del motociclista y otras lesiones gravísimas, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Masvernat.

Familiares y allegados agradecieron la solidaridad de la comunidad, las oraciones y el apoyo recibido, instando a mantener la colaboración mientras continúa el complejo proceso de recuperación.

Con información y foto de FM Omega

Redaccion de 7Paginas