Viernes 16 de enero de 2026
Federación: continúan abiertas las inscripciones para tecnicaturas a distancia de la UNER

El Municipio de la ciudad de Federación informó que durante el mes de enero se encuentran abiertas las inscripciones para las tecnicaturas a distancia que dicta la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con sede en Oro Verde, destinadas a vecinos interesados en continuar su formación académica y profesional.
La propuesta se lleva adelante a través de la Dirección de Producción y Ambiente, en articulación con la Oficina de Empleo Municipal, y contempla dos opciones de estudio orientadas al desarrollo productivo y ambiental de la región.

Las tecnicaturas disponibles son la Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias y la Tecnicatura en Jardinería, ambas bajo la modalidad a distancia, lo que permite facilitar el acceso a la educación superior a personas de distintas edades y con diversas realidades laborales.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas iniciativas que promueven la capacitación y el crecimiento personal, brindando herramientas concretas para mejorar las oportunidades laborales y fortalecer el perfil productivo local.

Para realizar consultas o completar la inscripción, los interesados pueden acercarse a las oficinas municipales correspondientes o ingresar al sitio web oficial de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER: www.fca.uner.edu.ar

 