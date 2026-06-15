Federación convulsionada: Buscan intensamente a Thiago Ocampo, un joven de 18 años desaparecido este fin de semana.

Según datos recogidos por el cronista de 7Páginas, Thiago fue visto por última vez alrededor de las 5:00 de la madrugada de este domingo. Fuentes policiales confirmaron a este medio que su madre, Rutth Arriola, ya radicó la denuncia formal por Averiguación de Paradero, activando de inmediato los protocolos de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

La reconstrucción de las últimas horas y el pedido de cámaras

La investigación busca reconstruir los pasos del joven previos a perder el contacto. Se determinó que Thiago estuvo en un resto-bar ubicado frente a la Plaza Libertad. Las principales hipótesis indican que desde ese establecimiento se habría dirigido hacia la zona de las calles Pío XII y Los Jazmines, donde se encuentra el domicilio de un amigo.

Pedido urgente a los vecinos

La familia de Thiago solicita encarecidamente a todos los vecinos y comerciantes que tengan propiedades en las inmediaciones de calle Pío XII y Los Jazmines que revisen las grabaciones de sus cámaras de seguridad particulares correspondientes a la madrugada del domingo para intentar detectar el paso del joven o identificar hacia dónde se dirigió.

Movilización comunitaria en el ex Consorcio

La falta de respuestas y el paso de las horas generaron una profunda preocupación en la sociedad federaense. Durante las primeras horas de la tarde de este lunes, un numeroso grupo de jóvenes y vecinos se concentró en la zona del ex Consorcio con el objetivo de organizarse y salir a realizar rastrillajes civiles en distintos sectores de la ciudad para colaborar con la policía.

Una jornada de tensas búsquedas en la ciudad

Cabe mencionar que la jornada de este lunes mantuvo en vilo a las autoridades de Federación por partida doble, ya que en paralelo se estaba llevando adelante la búsqueda de otro hombre Lucas Moreyra. Afortunadamente, en este último caso, fuentes policiales confirmaron que Moreyra fue localizado en buen estado de salud pasado el mediodía de hoy.

Las tareas operativas y el despliegue civil ahora se concentran de manera absoluta en el caso de Thiago Ocampo. Se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos fidedignos comunicarse de manera urgente con la dependencia policial más cercana o con la familia del joven.