Federación: Corina Rollano apuntó contra Racedo y le pidió que “se haga cargo” de haber apoyado a Milei

Durante la entrevista, Racedo comparó el contexto actual con la pandemia, afirmando que la crisis económica actual “supera” a la vivida en 2020. Además de referirse al mal momento que atraviesan los alojamientos y empresarios del sector, apuntó contra el municipio por no implementar recortes y exigió a la provincia medidas de alivio fiscal ante el elevado costo de servicios como la energía, además de pasarle factura a la actual gestión de la secretaria de turismo local, cuando dijo que ella en ese mismo cargo soporto las temporadas bajas con estrategias y sobre todo con eventos. También pidió que se reestablezca el dialogo entre el municipio y el privado.

En respuesta, Corina Rollano no se guardó nada. En declaraciones también brindadas en la misma emisora, la funcionaria municipal recordó que durante la pandemia muchos empresarios recibieron asistencia estatal —como el IFE y el ATP— y criticó que ahora se exijan recortes desde un Estado municipal desfinanciado y con una coparticipación cada vez más limitada.

«¿Cómo hacemos para sostener los alimentos, los comedores, los medicamentos, el traslado de pacientes, si menos del 35% de los vecinos puede pagar sus tasas?», se preguntó Rollano con dureza, asegurando que el municipio “está sosteniendo todo” frente a un Estado nacional y provincial ausentes.

La funcionaria también cuestionó el discurso de recortar horas extras o personal:

“Cuando hablamos de achique, hablamos de personas, de vecinos nuestros que no saben de dónde rascar un mango para darle de comer a sus hijos”, sentenció.

Rollano lamentó la situación del turismo, pero fue categórica al señalar que muchos de los que hoy critican son quienes “militaron el proyecto de la motosierra”.

“Hay que hacerse cargo de lo que uno propone políticamente, de cuál es el modelo que se apoya”, afirmó.

Finalmente, remarcó que la realidad social es cada vez más crítica, con familias que no pueden cubrir necesidades básicas. “No es un discurso político, es un discurso con la gente. Somos nosotros los que tenemos que decirle a una señora que no la podemos ayudar porque no tenemos cómo”, expresó.

El cruce expone la tensión creciente entre el sector privado, sobre todo de aquellos identificados con un color político y las autoridades locales en un contexto económico adverso y sin señales de recuperación inmediata.