Federación: crecen las acusaciones y ahora apuntan a la familia Toller por ocupación de tierras fiscales

El medio Noticias Entre Ríos publicó este jueves un artículo donde afirma que la familia Toller ocupa terrenos fiscales en la zona de Colonia El Bizcocho, generando un fuerte contrapunto en la escena local.

Una puja política cada vez más áspera

El intendente Ricardo Bravo ya había relativizado la presentación de Lucas Toller en Comodoro Py, sosteniendo que se trataba de una maniobra política en la que el joven opositor estaba siendo utilizado. En ese marco, la reciente publicación aparece como una respuesta desde el oficialismo justicialista a las acusaciones opositoras.

Ocupación de tierras fiscales

De acuerdo a lo informado, en los terrenos en cuestión se habrían talado montes nativos para dar paso a plantaciones de citrus, actividad que desde hace años desarrolla la familia Toller en la región. La Fiscalía Federal de Concordia habría solicitado informes sobre el uso de esas tierras y sobre la existencia —o no— de autorizaciones para desmontes y plantaciones.

Vecinos de la zona aseguran que la ocupación irregular avanza sobre propiedades del Estado, en una clara contradicción con el rol de Lucas Toller, que intenta posicionarse como denunciante de actos de corrupción.

La disputa promete seguir escalando en el terreno político y judicial, mientras las denuncias cruzadas mantienen en vilo a la comunidad federaense.

Con información de Noticias Entre Rios

Redaccion de 7Paginas