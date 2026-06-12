Federación dará un paso clave hacia una solución energética histórica: convocan a audiencia pública por la nueva línea de alta tensión de 132 kV

La ciudad de Federación será escenario de una instancia decisiva para su futuro energético. El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) notificó oficialmente al municipio que el próximo 5 de agosto de 2026 se llevará a cabo una Audiencia Pública destinada a tratar la solicitud del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de la nueva Línea de Alta Tensión de 132 kV Chajarí–Federación, obra requerida por ENERSA y considerada fundamental para garantizar el abastecimiento eléctrico de la región.

Desde el municipio de Federación se dijo a 7Paginas, que la convocatoria representa un avance concreto en un proyecto largamente esperado por la comunidad federaense. La audiencia pública constituye un requisito institucional indispensable para habilitar formalmente la ejecución de la obra, permitiendo que el Estado provincial certifique tanto la necesidad de la inversión como la pertinencia de la solución propuesta.

Desde el municipio destacaron la importancia de este paso, al considerar que marca el inicio de la etapa definitiva para concretar una infraestructura energética estratégica que Federación reclama desde hace años.

Un sistema al límite de su capacidad

La necesidad de esta obra responde a una problemática estructural que afecta a la ciudad. Actualmente, Federación depende de una única línea de media tensión para su abastecimiento eléctrico, una configuración considerada insuficiente para una localidad que cuenta con aproximadamente 25.000 habitantes y que recibe cada año alrededor de 540.000 turistas.

Durante los períodos de mayor demanda, especialmente en la temporada estival, el sistema actual opera bajo condiciones de elevada exigencia, lo que incrementa el riesgo de interrupciones y limita las posibilidades de crecimiento de la ciudad.

Las consecuencias de estas limitaciones no solo impactan sobre los hogares, sino también sobre las principales actividades productivas de la región. Sectores clave como el turismo, la avicultura, la citricultura, la apicultura, la industria maderera, los aserraderos y la actividad forestal requieren de un suministro eléctrico seguro y confiable para sostener su desarrollo.

Una obra para acompañar el crecimiento de la ciudad

La futura línea de alta tensión permitirá dotar a Federación de una infraestructura energética moderna, acorde a las necesidades actuales y a las proyecciones de crecimiento de la ciudad.

Además de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, la obra fortalecerá las condiciones necesarias para atraer inversiones, potenciar la actividad turística y acompañar el desarrollo de los sectores productivos que constituyen el motor económico de la región.

Gestiones ante la Provincia y ENERSA

El presidente municipal, Ricardo Bravo, viene impulsando activamente esta iniciativa y había solicitado formalmente tanto a ENERSA como a la Secretaría de Energía de Entre Ríos la adopción de medidas urgentes frente a la situación crítica que atraviesa el sistema eléctrico local.

La realización de la audiencia pública es interpretada como una respuesta concreta a esas gestiones y como el punto de partida para que el proyecto pueda avanzar hacia su ejecución en los plazos más breves posibles.

Con la fecha ya confirmada para el 5 de agosto, Federación se prepara para una jornada que podría marcar un antes y un después en materia energética, sentando las bases para una solución de largo plazo que acompañe el crecimiento urbano, turístico y productivo de toda la región.

Con datos de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas