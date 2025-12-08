Federación dejó inaugurada la temporada de verano con grandes expectativas

En síntesis, el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, expresó su confianza en que Federación tendrá una muy buena temporada, destacando como principales atractivos a la Fiesta Nacional del Lago, los carnavales, las playas y el Parque Termal, que continúan posicionándose como los ejes de mayor convocatoria.

Tras el acto, el intendente Ricardo Bravo brindó una entrevista al medio local La Última Campana, donde dejó en claro el mensaje de compromiso colectivo para que la temporada sea exitosa. “Tenemos una gran expectativa de que vamos a tener una buena temporada. Hemos puesto el mayor de los esfuerzos para poner en condiciones nuestras playas, pero también seguimos invirtiendo muy fuerte en el Parque Termal y el Parque Acuático”, señaló.

Bravo remarcó además que el crecimiento turístico de la ciudad es una tarea compartida: “Que sigamos estando a la vanguardia del turismo es responsabilidad de todos los federaenses. Nosotros como Estado, por supuesto, a la cabeza, pero también el vecino y todo el sector privado, para que Federación siempre sea elegida”.

En ese marco, destacó la importancia de la Fiesta Nacional del Lago, que se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del verano. “Desde el primer momento de gestión la vimos como un gran atractivo. Siempre tratamos de trabajar en una grilla con nivel artístico. Creo que es una de las más importantes de la provincia y el cierre va a ser extraordinario, quizás histórico”, sostuvo, subrayando además el gran movimiento de consultas y ventas de entradas.

La continuidad de las fiestas populares tendrá su correlato inmediato con los carnavales, cuya organización este año estará nuevamente a cargo del municipio. “Habíamos evaluado la posibilidad de una concesión, pero por los tiempos decidimos hacerlo desde el municipio. Ya se está trabajando en la logística y en los equipos de trabajo”, explicó el intendente, destacando el esfuerzo de las comparsas que “están invirtiendo mucho para dar lo mejor” y anticipando un carnaval con alto nivel de competitividad.

En materia de servicios, Bravo adelantó que habrá ajustes institucionales para afrontar la demanda de la temporada alta y pidió el compromiso de la comunidad en el cuidado de la ciudad. “La ciudad la construimos entre todos y la cuidamos entre todos. Cada uno debe ser responsable del uso de los espacios públicos y de mantener la ciudad limpia”, enfatizó.

Finalmente, el jefe comunal confirmó que se vienen novedades dentro de la gestión, con una reestructuración del gabinete: “A medida que se transita la gestión se va viendo qué hay que fortalecer y apuntalar, y estamos en ese camino”.