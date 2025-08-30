Federación: delincuente terminó herido al intentar robar en una cancha de fútbol

El hecho ocurrió alrededor de la 01:30 horas en un predio ubicado en calle Los Jazmines y Coronel Salas. Vecinos del lugar alertaron a la policía tras escuchar ruidos sospechosos. Al llegar, personal de Comisaría Tercera observó a un joven que salía corriendo, logrando interceptarlo a pocos metros.

El individuo, ampliamente conocido en el ámbito delictivo, presentaba lesiones sangrantes en sus manos. Al realizar una inspección en el lugar, los efectivos constataron la rotura de una ventana de la cantina del predio, donde además se hallaron manchas hemáticas que coincidían con las heridas del joven.

Por disposición de la fiscal en turno, el sujeto fue aprehendido y trasladado a Jefatura de Policía, donde quedó alojado por el delito de tentativa de robo en flagrancia.