Federación: detienen a un reconocido abogado tras un violento episodio en un hotel

Según pudo saber 7Paginas, Pessolani ingresó al establecimiento de calle Paraná portando un fierro, presuntamente con la intención de confrontar a un joven trabajador del lugar, identificado como Leonardi. La situación, de alta tensión, motivó la inmediata intervención de personal policial que procedió a la detención del letrado.

El hecho tendría relación con un altercado ocurrido días atrás en la vía pública, cuando Pessolani y Leonardi se habrían enfrentado a golpes de puño. Tras la aprehensión, Leonardi se presentó en sede policial para radicar la denuncia correspondiente.

Antecedentes recientes

El martes por la noche, Pessolani había protagonizado otro episodio violento en el Centro Cívico, cuando intentó llevarse una motocicleta retenida por infracciones a la Ley de Tránsito. El rodado pertenecía a su pareja y había sido incautado por personal de inspección municipal.

En ese momento, tras una fuerte discusión, el abogado se retiró del lugar y, a pocos metros, casi provocó un accidente con el vehículo en el que se trasladaba Leonardi junto a su familia. Ese incidente habría sido el detonante del enfrentamiento físico entre ambos, registrado en plena vía pública.

Previo a la detención

Fuentes policiales indicaron que, antes de acudir al hotel este jueves, Pessolani se presentó en la Jefatura Departamental de Policía solicitando hablar con el comisario mayor Héctor Riquelme. Al no encontrarse el jefe policial en la ciudad, el abogado se retiró y, posteriormente, se dirigió al alojamiento donde finalmente fue detenido.

La aprehensión fue dispuesta por la fiscal de la ciudad, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

Imágenes: Radio City

Redaccion de 7Paginas