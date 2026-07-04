Federación: detuvieron a un hombre acusado de comercializar drogas en la vía pública

El operativo se desarrolló en la noche de este viernes, entre las 22:40 y las 00:30, en la intersección de las calles Los Jazmines y De los Periodistas, bajo las actuaciones previstas en la Ley Provincial N.º 10.566.

Según informó la Policía a 7Paginas, los efectivos intentaron identificar al sospechoso, quien al advertir la presencia policial habría intentado darse a la fuga. Tras ser interceptado, se le realizó un palpado preventivo, durante el cual los uniformados detectaron un bulto entre sus prendas.

Ante esta situación, se solicitó la correspondiente orden judicial para efectuar la requisa personal, procedimiento que permitió el secuestro de distintos elementos de interés para la causa.

Cocaína, marihuana y un teléfono celular

Como resultado de la requisa, los policías secuestraron envoltorios de nylon que, tras las pruebas de orientación de campo, arrojaron resultado positivo para cocaína. También fueron hallados varios envoltorios con marihuana, además de un teléfono celular.

De acuerdo con la información suministrada por la fuerza, la sustancia secuestrada se encontraba fraccionada y acondicionada para su presunta comercialización.

Quedó detenido

Finalizado el procedimiento, el magistrado interviniente dispuso la detención del hombre, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental Federación, a disposición de la Justicia.

La investigación continuará con las pericias correspondientes y las actuaciones judiciales para determinar la responsabilidad del detenido en el marco de la causa por presunta comercialización de estupefacientes.