Federación: detuvieron a un hombre que intentó ingresar caminando con cocaína a la ciudad

Según lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 44, a pocos metros de la dependencia policial, donde los efectivos realizaban tareas de identificación y prevención. Allí interceptaron a un hombre que se desplazaba por la banquina en dirección a la ciudad.

Durante el control, el sujeto intentó descartarse de un paquete que contenía una sustancia blanca, lo que motivó la intervención inmediata de la División de Drogas Peligrosas, que actuó en el lugar con la debida autorización judicial.

Tras realizar los test orientativos, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, distribuido en seis envoltorios. Además, los agentes procedieron al secuestro de un teléfono celular, el cual será peritado en el marco de la investigación.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo fue trasladado y quedó detenido a disposición de la Justicia.