Federación: detuvieron a un joven acusado de cometer robos en la zona norte de la ciudad

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Tercera en el marco de tareas investigativas iniciadas a partir de denuncias recientes por robos registrados durante la jornada.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, los uniformados lograron identificar a un joven de 19 años como posible responsable de los hechos, quien fue localizado posteriormente en la vía pública. Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó descartarse de distintos elementos que llevaba consigo, aunque fue rápidamente interceptado.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de un teléfono celular, un reloj de pulsera y una cuchilla, objetos que guardan relación con los hechos denunciados.

Tras la intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del joven y el secuestro de los elementos, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer los episodios denunciados.