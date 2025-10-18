Federación: detuvieron al sujeto que baleó a otro desde una moto

Según se informó a 7Paginas, la víctima fue interceptada por el agresor, quien efectuó un disparo que impactó en la tibia. El herido fue trasladado de inmediato al Hospital San José, donde permanece internado fuera de peligro.

Tras el ataque, el autor del disparo se dio a la fuga, aunque las primeras averiguaciones indicaron que ambos se conocían previamente.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Federación, se iniciaron las investigaciones correspondientes y se dispuso un allanamiento en una vivienda de calle Emilio Surra, donde el personal policial logró secuestro de un revólver calibre .22 corto, proyectiles y vainas servidas, además de una motocicleta Honda C90 color celeste, presuntamente utilizada en el hecho.

El operativo culminó con resultado positivo, y el sujeto fue detenido, quedando alojado en la Jefatura Departamental de Federación, a disposición de la Fiscalía en turno.