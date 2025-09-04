Federación: Dictarán un taller gratuito con foco en Marketing Digital, Inclusión Financiera e Inteligencia Artificial

La actividad, que es coordinada por la dirección municipal de producción y ambiente, se desarrollará de 8:00 a 12:00 horas en el Salón de la Democracia de la Municipalidad (Av. San Martín y Av. Las Hortensias), y estará a cargo de Juan Guzmán, especialista en tecnología educativa, comunicación digital y microemprendimientos.

Una capacitación con mirada práctica

El encuentro tiene como objetivo brindar a emprendedores, trabajadores independientes y actores locales herramientas para mejorar la gestión de sus negocios, profesionalizar sus ventas e incorporar hábitos financieros saludables.

Los contenidos estarán organizados en tres ejes:

Inteligencia Artificial aplicada al negocio: uso de prompts, automatización y análisis de datos.

Estrategias de comercialización digital: redes sociales, herramientas como Meta AI y casos prácticos.

Educación e inclusión financiera: ciclo del dinero, planificación, costos, banca digital y medios de pago.

Inscripción y cupos limitados

La inscripción estará abierta hasta el 8 de septiembre a través del formulario disponible en la página oficial de Fundaciones Grupo Petersen: fundacionesgrupopetersen.com.ar

Una propuesta para el desarrollo local

“Emprende Digital” se enmarca dentro del programa “Desarrollo de Comunidades”, impulsado por las Fundaciones Grupo Petersen (Banco Entre Ríos, Banco Santa Fe, Banco San Juan y Banco Santa Cruz), que busca fortalecer capacidades locales y promover oportunidades de crecimiento entre jóvenes y adultos en cada región.

Con esta iniciativa, Federación se suma a la red de ciudades que apuestan a la capacitación y la innovación como motores de desarrollo económico y social.