Federación: dictarán un taller gratuito sobre tecnología, finanzas y estrategias para emprendedores

El encuentro se llevará a cabo el martes 10 de septiembre, de 08:00 a 12:00 horas, en el Salón de la Democracia de la Municipalidad de Federación (Av. San Martín y Av. Las Hortensias). La capacitación estará a cargo de Juan Guzmán, especialista en tecnología educativa, comunicación digital y microemprendimientos.

Contenidos del taller

Los participantes podrán aprender a:

Utilizar herramientas digitales e inteligencia artificial para potenciar sus negocios.

Incorporar estrategias de marketing digital prácticas y efectivas.

Adoptar hábitos saludables de educación financiera.

Acceder a opciones de inclusión financiera para emprendedores.

¿Quiénes pueden participar?

La capacitación está destinada a personas mayores de 18 años, sin necesidad de contar con experiencia previa. Pueden inscribirse técnicos, comerciantes, profesionales, emprendedores o actores locales interesados en profesionalizar su gestión.

Inscripción

El taller es gratuito, con cupos limitados, por lo que se recomienda inscribirse antes del 8 de septiembre a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción

➤ LINK DE INSCRIPCIÓN: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe1gRgrats8l7…/viewform