Federación: Dr. Andrés Messina afirmó que la recategorización del Hospital San José “es una decisión política más que técnica”

Messina apuntó directamente a la dirigencia política local al señalar que “hay una pasividad evidente” para reclamar mejoras estructurales y de complejidad en el hospital. Como ejemplo, mencionó el accionar del director del Hospital Santa Rosa de Chajarí, quien solicitó públicamente el acompañamiento de los intendentes de la región para avanzar en la recategorización de ese nosocomio.

“El director de Santa Rosa entiende que es una decisión política. Por eso pide apoyo. En Federación deberíamos hacer exactamente lo mismo. Hace 40 años que tenemos la misma categoría”, expresó.

“No es un tema técnico, es político”

Durante la extensa entrevista, Messina remarcó que conoce en detalle cómo funcionan los procesos de recategorización hospitalaria en Entre Ríos, ya que como concejal participó en distintas presentaciones formales sobre este tema.

“Cuando dicen que es un tema técnico, eso no es verdad. Es político. Si fuera técnico, ningún director necesitaría pedir respaldo a los intendentes”, insistió. Y añadió que la falta de complejidad del Hospital San José genera que los pacientes deban ser trasladados constantemente a Chajarí o Concordia para recibir atención por patologías que en Federación no se pueden abordar.

Messina sostuvo que Federación tiene sobrados argumentos: es una ciudad turística que en temporada alta duplica su población, lo que incrementa la demanda hospitalaria. “Hay fundamentos de sobra para justificar una categoría superior”, afirmó.

Fuerte reclamo por las ambulancias

Otro de los puntos que cuestionó fue la reciente distribución de ambulancias. Según dijo, Federación volvió a quedar afuera: “A Chajarí le dieron, a Concordia le dieron; a Federación, ninguna”.

Recordó que el ministro de Salud había explicado que las unidades entregadas por CTM estaban destinadas a servicios de emergencia municipales, pero Messina consideró que siempre aparecen excusas para justificar que la ciudad no reciba equipamiento: “En patrulleros vino uno solo, de ochenta. En ambulancias, ninguna. En recategorización, tampoco. Es una constante”.

Pedido directo a los legisladores de Federación

Messina adelantó que presentará en los próximos días una solicitud formal al diputado del departamento, Ruben Rastelli, para que exija ante el Ministerio de Salud la recategorización del Hospital San José.

“Rastelli es legislador de Federación, y tiene todas las herramientas para pedirlo. Queremos que quede claro: si alguien no quiere la recategorización, que lo diga públicamente”, desafió.

También señaló que, a diferencia de Chajarí, en Federación no se han presentado proyectos de ley ni resoluciones en la Legislatura provincial vinculados a este reclamo histórico.

“Federación merece un mejor hospital”

El ex concejal insistió en que la ciudad necesita avanzar hacia una mayor complejidad hospitalaria, lo que implicaría mayor presupuesto, quirófanos funcionales las 24 horas, nuevos servicios y cargos médicos especializados.

“Si Chajarí logra una categoría 3A, va a quedar a un paso del Masvernat. Federación no puede quedarse como una sala de primeros auxilios”, advirtió.

Finalmente, Messina aseguró que su postura no está motivada por intereses personales: “Soy un ciudadano que quiere a Federación y ve que quienes ocupan cargos hoy no están haciendo lo que corresponde. Federación aporta muchísimo a la provincia y merece ser escuchada”.