Federación: ediles aprobaron por unanimidad tres proyectos de resolución y avanzó con la reestructuración de la deuda en dólares

Este jueves, los ediles coincidieron en acompañar las iniciativas presentadas, destacando que las resoluciones aprobadas apuntan a atender distintas demandas de los vecinos y contribuir a mejorar aspectos vinculados con la gestión y el funcionamiento de la ciudad.

Uno de los temas de mayor relevancia de la sesión fue la aprobación del proyecto de ordenanza que habilita la reestructuración de la deuda en moneda extranjera asumida por la Municipalidad de Federación en el año 2017. La medida busca adecuar las condiciones de ese compromiso financiero, teniendo en cuenta el contexto económico actual y la necesidad de resguardar las finanzas municipales.

Asimismo, los concejales dieron tratamiento y aprobaron por unanimidad tres proyectos de resolución que abordan diferentes problemáticas e inquietudes planteadas por la comunidad, como el referido al rechazo de la nueva implementación del gobierno provincial en los desayunos de los comedores escolares, el pedido para que Enersa adecue un sistema de seguridad perimetral a un sistema de transformación de energía ubicado en Nestor Kirchner y Pedro Paez, y el pedido a la CTM para que reconstruya la defensa costera en los lugares mas críticos.

Con estas decisiones, el cuerpo legislativo avanzó en una agenda que combinó cuestiones económicas de impacto para la administración municipal con propuestas orientadas a brindar respuestas a demandas de la comunidad.

La sesión concluyó con el acompañamiento unánime de los concejales a los proyectos tratados, reflejando un amplio consenso en torno a los temas abordados.

Redaccion de 7Paginas