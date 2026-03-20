Federación: el Concejo aprobó un proyecto en defensa de los vecinos por las tarifas eléctricas

La iniciativa fue tratada en la sesión realizada este jueves por la noche y contó además con el acompañamiento de tres ediles de la oposición. Según se informó, el objetivo principal es visibilizar una problemática que afecta tanto a vecinos como a pymes y al propio Estado municipal, debido a los elevados costos del servicio eléctrico en la ciudad de Federación.

El proyecto aprobado plantea una serie de pedidos concretos a los organismos competentes, entre ellos la suspensión inmediata y la revisión integral de las tarifas eléctricas vigentes. Asimismo, propone la creación de una Tarifa de Zona de Afectación Directa que contemple beneficios específicos para la ciudad.

Además, se solicita la elaboración de un informe técnico que explique las diferencias tarifarias existentes y se impulsa la implementación de un régimen tarifario especial de carácter permanente.

Desde el cuerpo legislativo indicaron que la resolución será elevada al gobernador de la provincia, al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), a la Legislatura entrerriana y a la Secretaría de Energía, con el fin de que sea analizada y se avance en posibles soluciones.

“Seguimos trabajando para defender a nuestra comunidad. La energía es un derecho, no un privilegio”, señalaron desde el bloque impulsor del proyecto.

Prensa bloque PJ