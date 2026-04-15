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Miércoles 15 de abril de 2026
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Federación: el intendente Bravo busca sumar maquinaria y vehículos para mejorar los servicios públicos

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, elevó al Honorable Concejo Deliberante de Federación un proyecto de ordenanza con el objetivo de autorizar la incorporación de nueva maquinaria y vehículos destinados a fortalecer la prestación de los servicios públicos.
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Redacción 7Paginas

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La iniciativa se presenta en la previa de la entrega de un camión recolector de residuos con sistema de levantamiento hidráulico y un vehículo utilitario de menor porte, unidades que serán presentadas oficialmente entre este jueves y viernes frente al Palacio Municipal.

El proyecto propone avanzar en la adquisición de equipamiento mediante el sistema de leasing, en base a una propuesta del Banco Hipotecario S.A.. Según se indicó, esta inversión permitirá mejorar la capacidad operativa del municipio, con impacto directo en obras viales, mantenimiento urbano y atención en los distintos barrios.

Entre los equipos que se busca incorporar se destacan un camión volcador, una retroexcavadora, un tractor, una desmalezadora hidráulica y una pala cargadora, herramientas fundamentales para optimizar las tareas diarias de las áreas operativas.

Desde el Departamento Ejecutivo señalaron a 7Paginas, que esta política apunta a optimizar recursos y brindar respuestas más ágiles y eficientes a las demandas de la comunidad, fortaleciendo sectores clave como obras públicas y servicios.

De obtener el aval del Concejo Deliberante, el municipio avanzará en la modernización de su parque automotor, con el objetivo de consolidar una ciudad más ordenada, con mejor infraestructura y mayor presencia del Estado en cada rincón.