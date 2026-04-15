Federación: el intendente Bravo busca sumar maquinaria y vehículos para mejorar los servicios públicos

La iniciativa se presenta en la previa de la entrega de un camión recolector de residuos con sistema de levantamiento hidráulico y un vehículo utilitario de menor porte, unidades que serán presentadas oficialmente entre este jueves y viernes frente al Palacio Municipal.

El proyecto propone avanzar en la adquisición de equipamiento mediante el sistema de leasing, en base a una propuesta del Banco Hipotecario S.A.. Según se indicó, esta inversión permitirá mejorar la capacidad operativa del municipio, con impacto directo en obras viales, mantenimiento urbano y atención en los distintos barrios.

Entre los equipos que se busca incorporar se destacan un camión volcador, una retroexcavadora, un tractor, una desmalezadora hidráulica y una pala cargadora, herramientas fundamentales para optimizar las tareas diarias de las áreas operativas.

Desde el Departamento Ejecutivo señalaron a 7Paginas, que esta política apunta a optimizar recursos y brindar respuestas más ágiles y eficientes a las demandas de la comunidad, fortaleciendo sectores clave como obras públicas y servicios.

De obtener el aval del Concejo Deliberante, el municipio avanzará en la modernización de su parque automotor, con el objetivo de consolidar una ciudad más ordenada, con mejor infraestructura y mayor presencia del Estado en cada rincón.