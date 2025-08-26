Federación: el intendente Bravo entregará al Hospital San José un equipo de última generación

De acuerdo a lo indicado a 7Paginas, se supo que la adquisición demandó una inversión de $3.800.000 por parte de la Municipalidad, cumpliendo así con lo establecido en la ordenanza que destina un porcentaje de la recaudación del Parque Termal al hospital local.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta incorporación permitirá reforzar las condiciones de bioseguridad del nosocomio y mejorar la calidad del servicio sanitario.

“Más tecnología, más seguridad, más salud para todos”, remarcó Bravo al anunciar la entrega.