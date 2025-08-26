7PAGINAS

Lunes 25 de agosto de 2025
Federación: el intendente Bravo entregará al Hospital San José un equipo de última generación

Este martes a las 10:00 horas, en la sede municipal, el intendente de Federación, Ricardo Bravo, hará entrega a la directora del Hospital San José, Dra. María Urquiza, de un equipo de última generación: una estufa de esterilización automática digital de 175 litros.
De acuerdo a lo indicado a 7Paginas, se supo que la adquisición demandó una inversión de $3.800.000 por parte de la Municipalidad, cumpliendo así con lo establecido en la ordenanza que destina un porcentaje de la recaudación del Parque Termal al hospital local.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta incorporación permitirá reforzar las condiciones de bioseguridad del nosocomio y mejorar la calidad del servicio sanitario.

“Más tecnología, más seguridad, más salud para todos”, remarcó Bravo al anunciar la entrega.