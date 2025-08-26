Federación: el intendente Bravo entregó al Hospital San José un equipo de última generación

Se trata de una estufa de esterilización automática digital de 175 litros, destinada al área de Odontología, que demandó una inversión de $3.800.000. La adquisición se concretó cumpliendo con la ordenanza que establece que la Municipalidad destine un aporte al hospital proveniente de un porcentaje de la recaudación del Parque Termal.

Este avanzado equipo de laboratorio funciona con calor seco y, gracias a su gran capacidad, permite deshidratar, secar y esterilizar materiales como instrumentos de vidrio, metal o quirúrgicos. Su sistema digital y programable garantiza mayor seguridad en los procesos, controlando con precisión temperatura y tiempo para la eliminación de microorganismos y la preparación adecuada de los materiales médicos.

Al respecto, la directora del Hospital San José señaló en diálogo con Radio UNO Federación, “Sí, la verdad que viene a solucionar un problema que teníamos en el área de odontología. Teníamos una estufa muy viejita que se rompió, y estábamos esterilizando todo en el área general de esterilización del hospital. Con esto ayuda, digamos, a una dinámica más ágil en ese tema de odontología”, destacó Urquiza.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que esta inversión se enmarca en una política de fortalecimiento del sistema de salud pública, asegurando más tecnología, mayor seguridad y mejores servicios para los vecinos de Federación.

En ese sentido, el intendente Bravo expresó a radio UNO Federacion, “La verdad que cuando se dan este tipo de donaciones, principalmente a nuestro hospital, nos ponemos muy contentos porque va directamente en beneficio de todos los federaenses. Esto se llevó adelante a través de un dinero que estaba en una cuenta especial, recaudado por la ordenanza que establece un porcentaje de la entrada a termas. Era un dinero que se estaba desvalorizando y lo hemos puesto en contacto con Marita, la directora del hospital. Ellos mandaron rápidamente los presupuestos de los equipos que necesitaban, se hizo la licitación y se adquirió este horno esterilizador. Además, ya está en proceso una licitación de dos elementos más que son de suma importancia para el funcionamiento de nuestro hospital”, adelantó el jefe comunal.

Foto: prensa municipal