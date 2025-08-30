7PAGINAS

Viernes 29 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación: el Intendente Bravo entregó aportes del programa Promover Igualdad de Oportunidades de Empleo

En la mañana de este viernes, el Presidente Municipal de Federación, Ricardo Bravo, encabezó en el NIDO la entrega de aportes a ocho beneficiarios del Programa Promover Igualdad de Oportunidades de Empleo, una iniciativa que busca impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Este programa tiene como objetivo fortalecer la inserción laboral, brindando herramientas y acompañamiento a los vecinos para ampliar sus posibilidades en el mercado de trabajo.

Durante la entrega, Bravo estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Humano y Salud, Corina Rollano, junto a representantes de las áreas de Producción y Ambiente y Discapacidad, que trabajan de manera articulada en la implementación de políticas públicas orientadas a la equidad.

El jefe comunal destacó la importancia de generar más oportunidades para todos los federaenses, remarcando que estas acciones son parte de un compromiso de gestión con la inclusión y la igualdad de derechos.