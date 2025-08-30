Federación: el Intendente Bravo entregó aportes del programa Promover Igualdad de Oportunidades de Empleo

Este programa tiene como objetivo fortalecer la inserción laboral, brindando herramientas y acompañamiento a los vecinos para ampliar sus posibilidades en el mercado de trabajo.

Durante la entrega, Bravo estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Humano y Salud, Corina Rollano, junto a representantes de las áreas de Producción y Ambiente y Discapacidad, que trabajan de manera articulada en la implementación de políticas públicas orientadas a la equidad.

El jefe comunal destacó la importancia de generar más oportunidades para todos los federaenses, remarcando que estas acciones son parte de un compromiso de gestión con la inclusión y la igualdad de derechos.