Viernes 29 de agosto de 2025
Federación: el intendente Ricardo Bravo se reunió con alumnos secundarios para organizar los festejos del Día del Estudiante

En la tarde de este miércoles, el Presidente Municipal de Federación, Ricardo Bravo, encabezó un encuentro con estudiantes de distintas escuelas secundarias de la ciudad, con el propósito de coordinar las celebraciones por el Día del Estudiante, que se llevará a cabo en septiembre.
Según se informó a 7Paginas, la reunión se desarrolló en el Salón de la Democracia y contó con la participación de la viceintendenta Silvana Monzón y la directora de Cultura, Claudia Quirós, quienes acompañaron al jefe comunal en este espacio de diálogo.

El objetivo principal del encuentro fue brindar a los jóvenes la posibilidad de ser protagonistas en la organización de sus propios festejos, promoviendo la participación activa y el consenso entre los diferentes centros educativos.

Desde el municipio destacaron la importancia de escuchar a los estudiantes y trabajar junto a ellos en la planificación de actividades que representen sus intereses, fortaleciendo de este modo la integración y el sentido de comunidad en la ciudad.

 