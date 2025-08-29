Federación: el intendente Ricardo Bravo se reunió con alumnos secundarios para organizar los festejos del Día del Estudiante

Según se informó a 7Paginas, la reunión se desarrolló en el Salón de la Democracia y contó con la participación de la viceintendenta Silvana Monzón y la directora de Cultura, Claudia Quirós, quienes acompañaron al jefe comunal en este espacio de diálogo.

El objetivo principal del encuentro fue brindar a los jóvenes la posibilidad de ser protagonistas en la organización de sus propios festejos, promoviendo la participación activa y el consenso entre los diferentes centros educativos.

Desde el municipio destacaron la importancia de escuchar a los estudiantes y trabajar junto a ellos en la planificación de actividades que representen sus intereses, fortaleciendo de este modo la integración y el sentido de comunidad en la ciudad.