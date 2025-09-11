7PAGINAS

Miércoles 10 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación: el Municipio llevó adelante charlas de Educación Sexual Integral en la Escuela N.º 14 “Isidro Tonello”

La Municipalidad de Federación, a través de la Dirección de Salud, realizó este martes dos encuentros informativos sobre Educación Sexual Integral (ESI) destinados a estudiantes de la Escuela N.º 14 “Isidro Tonello”.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En el turno mañana, la actividad estuvo a cargo de las licenciadas en Obstetricia Lorena Véliz, Priscila González y Celeste Navarro, la estudiante de Medicina Celena Rabi Yarde Buller y el director de Salud Carlos González.

Por la tarde, la charla fue coordinada por la obstetra Norali Wallingre junto a la enfermera Natalia Olivera, quienes abordaron temas vinculados a la pubertad, cambios físicos y emocionales, métodos anticonceptivos, mitos y realidades de la sexualidad, con una modalidad participativa que incluyó juegos y dinámicas grupales.

Desde el área de Salud remarcaron que estos espacios buscan brindar información confiable, promover el diálogo y acompañar a los jóvenes en su desarrollo integral, generando ámbitos de confianza para resolver dudas y fortalecer aprendizajes.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud del Municipio de Federación, orientadas a la prevención, la educación y el cuidado de la comunidad.

 