Federación: el Municipio llevó adelante charlas de Educación Sexual Integral en la Escuela N.º 14 “Isidro Tonello”

En el turno mañana, la actividad estuvo a cargo de las licenciadas en Obstetricia Lorena Véliz, Priscila González y Celeste Navarro, la estudiante de Medicina Celena Rabi Yarde Buller y el director de Salud Carlos González.

Por la tarde, la charla fue coordinada por la obstetra Norali Wallingre junto a la enfermera Natalia Olivera, quienes abordaron temas vinculados a la pubertad, cambios físicos y emocionales, métodos anticonceptivos, mitos y realidades de la sexualidad, con una modalidad participativa que incluyó juegos y dinámicas grupales.

Desde el área de Salud remarcaron que estos espacios buscan brindar información confiable, promover el diálogo y acompañar a los jóvenes en su desarrollo integral, generando ámbitos de confianza para resolver dudas y fortalecer aprendizajes.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud del Municipio de Federación, orientadas a la prevención, la educación y el cuidado de la comunidad.