Federación: el Municipio reabre la pileta semiolímpica este 20 de septiembre

Con nueva pintura y puesta a punto de sus instalaciones, el natatorio volverá a recibir a la comunidad a partir del próximo 20 de septiembre, fecha anunciada oficialmente a través de los canales de comunicación del Municipio.

“¡La espera llega a su fin! Nuestra pileta semiolímpica luce renovada con su nueva pintura y está lista para que vuelvas a disfrutarla”, expresaron desde el gobierno local, invitando a los vecinos a agendar la reapertura.

De esta manera, la ciudad recupera un espacio clave para el deporte y la recreación, reafirmando la importancia de los servicios públicos en el fortalecimiento de la vida comunitaria.