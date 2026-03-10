Federación: el municipio realiza trabajos de acondicionamiento en Bahía Casino

Los trabajos se desarrollan por impulso del intendente Ricardo Bravo y están a cargo de personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que desde la mañana de este martes inició diferentes intervenciones en el lugar.

Según se informó desde el municipio a 7Paginas, las tareas incluyen limpieza general, trabajos de pintura y reparaciones en distintos sectores del predio, con el fin de poner en valor uno de los espacios recreativos de la ciudad.

Durante la jornada de este martes, las labores se concentraron principalmente en el sector de las parrillas, donde se realizaron trabajos de mantenimiento y mejoras.

Asimismo, desde el área de Obras Públicas adelantaron que en los próximos días las tareas continuarán en el sector del deck y en otros puntos de Bahía Casino, con el objetivo de completar el acondicionamiento integral del lugar.

De esta manera, el municipio continúa avanzando con acciones de mantenimiento y mejora de los espacios públicos, buscando brindar mejores condiciones para el uso y disfrute de la comunidad.