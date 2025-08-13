Federación: el Municipio solicita circular con precaución en zonas de obras públicas

Bajo el lema “La ciudad sigue mejorando”, se llevan adelante tareas en tres puntos estratégicos:

Alem Norte: avance de las obras de pavimentación.

Hermana Betancourt: instalación de nuevas luminarias para reforzar la seguridad y la estética del barrio.

Paraná: construcción de un nuevo boulevard que aportará orden y jerarquía a la circulación vial.

Desde el Municipio recordaron que en todas las zonas mencionadas hay maquinaria pesada trabajando, por lo que solicitaron a los conductores y peatones circular con máxima precaución para evitar accidentes y permitir el normal desarrollo de las obras.