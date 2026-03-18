Federación: el Museo de los Asentamientos busca acercar la historia a los vecinos con nuevas propuestas

“Nuestro mayor objetivo es que el vecino de Federación concurra al museo de Los Asentamientos”, expresó en diálogo con el programa Entre Lineas de radio UNO Federacion, al referirse al trabajo que se viene desarrollando para revalorizar la historia de la ciudad a través de sus tres asentamientos.

Actividades por el aniversario y fin de semana largo

En el marco del próximo aniversario de la ciudad, el museo organizará una serie de propuestas especiales. Desde el sábado 21 al 25 de marzo, funcionará en horario extendido de 9 a 12 y de 18 a 21 horas.

Durante esos días se podrá visitar una muestra fotográfica y gráfica sobre la mudanza y relocalización de los primeros vecinos en la nueva ciudad, un trabajo realizado por Lidia Grigolatto.

Además, el lunes 23 a las 20 horas se proyectará el documental “La Reconstrucción”, de Eduardo “Toto” Martínez, con la posterior presentación de su libro. La jornada incluirá también música en vivo con Omar Pucheta y una obra teatral en el patio del museo, organizada junto a la Dirección Municipal de Cultura.

Apertura a la comunidad

Ramírez explicó que, por lineamientos del secretario de Turismo Ezequiel Marozzini y del intendente Ricardo Bravo, el museo busca convertirse en un espacio abierto a la comunidad, con propuestas que trasciendan las muestras permanentes.

En ese sentido, destacó la realización de actividades vinculadas a eventos locales como la Fiesta del Lago, los carnavales y el deporte, además de propuestas culturales como funciones de títeres destinadas a instituciones educativas.

Puesta en valor y modernización

Entre los avances, Ramírez mencionó la reactivación del museo móvil —que permanecía sin uso desde hace 15 años—, trabajos de mantenimiento y mejoras edilicias, así como la participación en eventos como la Feria Internacional del Turismo y la Feria Provincial del Libro en Concordia.

También remarcó la implementación del proyecto “Peregrina”, una iniciativa que digitaliza el contenido del museo y su archivo histórico, fortaleciendo el acceso a la información.

Trabajo con escuelas

De cara al resto del año, el museo prevé intensificar el vínculo con instituciones educativas, promoviendo visitas escolares, talleres y actividades pedagógicas. El objetivo es acercar la historia local a las nuevas generaciones y fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

“De a poco vamos logrando que la comunidad se vuelque al museo”, concluyó Ramírez, subrayando la importancia de consolidar estos espacios como pilares de la memoria y el desarrollo cultural de Federación.