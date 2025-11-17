Federación: el peligroso delincuente “Pino” volvió a robar y puso en riesgo la vida de una mujer

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, testigos del hecho aportaron datos determinantes que orientaron la búsqueda hacia un consorcio cercano, donde se presumía que el autor del robo podría haberse refugiado y ocultado los elementos sustraídos.

Violencia de género y amenazas dentro del domicilio

Cuando los uniformados llegaron al lugar señalado, fueron recibidos por la pareja del sospechoso, quien reveló que el hombre se encontraba dentro de la vivienda armado con un cuchillo. La mujer denunció además que había sido agredida momentos antes, en un episodio de violencia de género. El ataque habría ocurrido porque el sujeto sospechó que ella había alertado a la policía sobre su participación en el robo.

Ante esta situación, la víctima fue trasladada para radicar la denuncia correspondiente, quedando bajo resguardo para evitar nuevos hechos de violencia.

Allanamiento, detención y secuestro de elementos

Más tarde, con la autorización judicial pertinente, se concretó un allanamiento en el domicilio del implicado. Allí se procedió a su detención y al secuestro de un cuchillo, prendas de vestir, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al ilícito.

La caja registradora del comercio había sido localizada con anterioridad, aunque sin el dinero que contenía al momento del robo.

El detenido fue identificado como “Pino” M., un sujeto con un extenso prontuario delictivo y reiteradas intervenciones policiales en Federación. Actualmente permanece alojado en Jefatura, a disposición de la Fiscalía en turno.