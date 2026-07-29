Federación: el SOEM denunció que el aumento del 2,5% se pagará «en negro» y advirtió sobre el impacto en trabajadores y jubilados

A través de un comunicado dirigido a sus afiliados y también enviado a la redacción de 7Paginas, el gremio señaló que, si bien hasta el momento no existe una comunicación oficial por parte del Ejecutivo, «todo indica que el porcentaje otorgado en negro no será incorporado al salario básico».

Desde la conducción sindical remarcaron que esta modalidad de pago «no representa una verdadera recomposición salarial», ya que no impacta sobre el sueldo básico ni mejora los adicionales que perciben los trabajadores.

Además, sostuvieron que la decisión también perjudica a quienes se encuentran próximos a acceder a la jubilación, debido a que esos montos no son considerados para el cálculo del haber previsional, y tampoco generan beneficios para los jubilados municipales.

En el mismo comunicado, el SOEM recordó que los empleados municipales vienen soportando un retraso salarial que, según afirman, se arrastra desde 2023, lo que ha provocado una pérdida constante del poder adquisitivo.

A este escenario, el sindicato sumó otros reclamos aún sin resolver, entre ellos la entrega de las mudas de ropa adeudadas para distintas áreas municipales, compromiso que —aseguran— continúa incumplido.

Otro de los puntos planteados por el gremio es el impacto que tendría el pago de sumas no remunerativas sobre la Caja de Jubilaciones Municipal.

Según explicaron, al no realizarse aportes sobre esos conceptos, disminuyen los ingresos del sistema previsional, afectando tanto a los trabajadores activos como a los jubilados y poniendo en riesgo la sostenibilidad de la caja propia.

El mensaje del sindicato

Finalmente, desde el SOEM ratificaron que continuarán realizando gestiones y reclamos en defensa de los trabajadores municipales.

«Desde el S.O.E.M. seguiremos luchando, gestionando e informando desde el lugar que nos toca como Comisión Directiva, con la convicción de que la unidad, la participación y la perseverancia son el camino para que algún día se logre lo que es justo para todos los trabajadores municipales», concluye el comunicado difundido por la entidad gremial.