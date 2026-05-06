Federación embellece sus accesos con jardines diseñados con plantas del vivero municipal

La Municipalidad de Federación continúa avanzando con un plan integral de recuperación y embellecimiento de espacios públicos. El foco de las tareas actuales se centra en el diseño e implementación de nuevos canteros y jardines en puntos estratégicos de alto tránsito, transformando los accesos a la ciudad en postales más amigables para vecinos y turistas.

El trabajo intensivo se concentra por estas semanas en la rotonda de Avenida Eva Perón. Asimismo, las tareas de parquizado se extienden a las intersecciones de Avenida Sixto Ríos y Avenida San Martín, dos de los corredores viales más importantes para quienes ingresan al destino turístico.

Autonomía y producción local

Lo que distingue a este proyecto es su sostenibilidad económica y técnica: todas las especies utilizadas son cultivadas y sembradas al 100% por el personal del Vivero Municipal. Esta modalidad permite al municipio reducir costos de adquisición de insumos, garantizar que las plantas estén adaptadas al clima regional y asegurar un mantenimiento constante durante todo el año.

Natalia Buchanan, responsable del Vivero Municipal y líder del equipo de planificación, explicó a 7Paginas, el valor de esta metodología: “Es un trabajo que hacemos con lo que producimos acá. Eso nos da autonomía y nos permite pensar diseños que sean sostenibles en el tiempo”.

Identidad y paisaje urbano

Desde el área destacaron que la iniciativa no solo busca una mejora estética, sino también reforzar la identidad federaense mediante el uso de especies autóctonas y de bajo mantenimiento. El objetivo es replicar esta línea de trabajo en otros sectores de la ciudad, priorizando el cuidado del paisaje urbano de manera eficiente.

Los vecinos de la ciudad ya comenzaron a notar y valorar los cambios en estos puntos de paso, que ahora ofrecen una bienvenida renovada y cuidada, consolidando a Federación como una ciudad que apuesta a sus propios recursos para crecer.