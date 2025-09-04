Federación enciende los motores para vivir el primer Global Festival Motor

La propuesta reunirá a autos clásicos, motos, hot rods, camiones restaurados y vehículos históricos, además de espectáculos musicales, destrezas, food trucks, expositores y sorteos. El encuentro promete movilizar a toda la región y atraer visitantes de distintos puntos del país y de países limítrofes.

Una verdadera fiesta fierrera

El organizador principal, Armando Albornoz, adelantó detalles en diálogo con Radio UNO Federación y destacó la magnitud del evento, “Estamos listos para recibir a automovilistas y moteros de toda Argentina y de países vecinos. Cada vehículo trae consigo una historia única y quienes los exponen lo hacen con una enorme pasión”.

Entre las atracciones confirmadas se encuentra la presencia de vehículos históricos como un Ford T de 1925, la participación de la Asociación Hot Rod de la República Argentina, y el arribo de agrupaciones de motos de gran cilindrada como el Grupo Amigos Goldwing, que traerán unidades de hasta 1800 cc, poco habituales en la región.

Turismo y movimiento económico

El Global Festival Motor se perfila también como un fuerte motor turístico y económico para Federación, dado que los hoteles y restaurantes ya registran una alta demanda de reservas. “El 70% de los visitantes no conoce Federación, lo que significa una oportunidad única para mostrar nuestra ciudad y abrir nuevas puertas al turismo”, señaló Albornoz, en el programa Entre Lineas.

La organización cuenta con el acompañamiento del municipio, la Secretaría de Turismo y prestadores privados. Además, se logró un acuerdo con hoteleros para ofrecer tarifas especiales a los visitantes y se trabaja en beneficios adicionales en gastronomía y termas.

Shows y actividades

Durante las tres jornadas habrá exhibiciones, destrezas de autos y motos, espectáculos de luces y presentaciones en vivo. Entre ellas, se destaca la banda brasileña Mega Hits, que traerá un repertorio retro de los años 80 y 90, junto a propuestas folclóricas y voces femeninas locales.

El predio principal estará ubicado en la Avenida Pío XII y alrededores, con actividades desde las 8 de la mañana hasta la madrugada.

Entradas y sorteos

El valor de la entrada general será de 5.000 pesos e incluirá la participación en el sorteo de una moto. Menores de 15 años ingresarán de manera gratuita.

Una cita que llegó para quedarse

Albornoz expresó su deseo de que el Global Festival Motor se convierta en una tradición anual:

“Es el primer año, seguramente habrá cosas por mejorar, pero la idea es que este encuentro quede en la agenda de Federación y crezca año tras año”.

Con autos, motos, música y un clima primaveral, Federación se prepara para vivir la fiesta más potente del año.