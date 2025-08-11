7PAGINAS

Lunes 11 de agosto de 2025
Federación: entidades intermedias alertan por la creciente violencia y exigen medidas urgentes

Las entidades intermedias de Federación expresaron su profunda preocupación por la reiteración de hechos de violencia que, desde hace meses, vienen afectando la paz social y la seguridad de la ciudad. El comunicado, enviado a 7Paginas, llega en medio de la conmoción provocada por un violento episodio ocurrido este domingo, que dejó cinco policías heridos y móviles dañados, tras el ataque de un grupo de jóvenes.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

El hecho incluyó un ataque con arma blanca contra un efectivo policial, además de agresiones físicas a otros uniformados, constituyendo un hecho de extrema gravedad y un claro atentado contra la autoridad. Desde las instituciones firmantes advirtieron que estos actos no solo ponen en riesgo la integridad de vecinos y visitantes, sino que también perjudican la imagen de Federación como comunidad segura y destino turístico confiable.

En el comunicado se recuerda que, hace dos meses, representantes de estas entidades mantuvieron una reunión con autoridades de la Policía Departamental y provinciales, en la que reclamaron reforzar las acciones judiciales, aplicar medidas firmes de prevención y control, y debatir la necesidad de revisar la edad de imputabilidad para delitos graves.

Frente a la continuidad de los ataques, exigieron que se cumplan de forma inmediata los compromisos asumidos en ese encuentro, dotando a las fuerzas de más recursos, fortaleciendo la presencia policial y garantizando la aplicación efectiva de la ley, junto con políticas sociales que ataquen las causas de la violencia.

“Nuestra comunidad no puede resignarse a convivir con la inseguridad. Es momento de actuar con decisión para proteger la vida, la integridad y el futuro de Federación”, remarcaron.

Adhieren al comunicado:

Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación

Industriales Madereros y Forestales de Entre Ríos y Sur de Corrientes

Centro de Comercio y Actividades Económicas de Federación

Asociación de Ganaderos y Productores Rurales de Federación

Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Federación

Asociación Amigos de la Policía de Federación