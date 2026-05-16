Federación es literatura: comenzó el XI Encuentro Internacional de Escritores Sin Fronteras

La ciudad de Federación vive un fin de semana a puro despliegue cultural y literario. Con un fuerte respaldo institucional, quedó oficialmente inaugurada la XI edición del Encuentro Internacional de Escritores Sin Fronteras, un evento de prestigio que reúne a destacadas plumas de la región y del continente en las instalaciones de la Casa de la Cultura.

El acto de apertura, celebrado en la mañana de este viernes, contó con la presencia del presidente municipal, Ricardo Bravo, quien estuvo acompañado por la viceintendenta Silvana Monzón y la directora de Cultura, Claudia Quirós. En representación de la organización, formaron parte del inicio protocolar Graciela Paoli y Martín Lino, referentes del Grupo Lucería, entidad que impulsa este encuentro con el auspicio y apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad.

Un puente literario en el continente

Hasta el próximo domingo, la ciudad termal será sede de múltiples actividades vinculadas a las letras, talleres y mesas de debate. La convocatoria de este año reafirma su carácter integrador al contar con la participación no solo de escritores locales y nacionales, sino también de delegaciones internacionales provenientes de Uruguay, Brasil, Colombia y Ecuador, consolidando a Federación como un faro de intercambio cultural en la provincia.

Capacitación y resguardo de la identidad en el Museo

Como antesala al inicio del encuentro literario, la agenda cultural del municipio incluyó una importante jornada de formación el pasado jueves. El intendente Ricardo Bravo asistió al Museo de los Asentamientos «José María Dalorso», donde se dictó una capacitación especializada sobre «Patrimonio Cultural Material e Inmaterial».

Esta instancia de formación y puesta en valor de la identidad histórica fue el resultado de un trabajo articulado de gestión conjunta entre la Dirección de Cultura local, la Secretaría de Turismo de Federación, la coordinación del propio museo y la Dirección General de Museos de la provincia de Entre Ríos.

Con estas iniciativas, Federación no solo diversifica su oferta para los visitantes durante el fin de semana, sino que fortalece sus espacios públicos y comunitarios a través del conocimiento, el arte y la preservación de su rica historia.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas