Federación es sede del Torneo Sudamericano de Fútbol Senior

La ceremonia de apertura se realizó en las instalaciones del Club Cosmos y contó con la presencia del presidente municipal Ricardo Bravo, acompañado por el secretario de Turismo Ezequiel Marozzini, el director de Deportes César García, el organizador del certamen Antonio Luna, ex jugadores, concejales y otras autoridades locales.

Según se informó a 7Paginas, del torneo participan 46 equipos provenientes de distintos puntos del país y de otros países sudamericanos, con planteles integrados por jugadores de destacada trayectoria. Los primeros encuentros comenzaron a disputarse este viernes desde las 10 de la mañana y la competencia continuará hasta el domingo, con una intensa agenda de partidos.

Durante la inauguración, el intendente destacó la importancia del evento para la ciudad, remarcando el movimiento turístico que genera y el posicionamiento de Federación como sede elegida para competencias deportivas de carácter regional e internacional.

La realización del certamen no solo impulsa la actividad deportiva, sino que también fortalece al sector hotelero, gastronómico y comercial, consolidando a la ciudad como un destino estratégico para el turismo de eventos.