“Federación está trabajando a media máquina”, advirtió Juan Pablo Versalli de UTHGRA

En un contacto exclusivo con el programa Entre Lineas de radio UNO Federación, Juan Pablo Versalli, primer vocal de la comisión directiva de UTHGRA en la Costa del Río Uruguay y responsable de la sub-sede Federación, analizó el complejo escenario que atraviesa la actividad turística, motor económico indiscutido de la ciudad.

Tras cumplirse poco más de un año de la intervención del gremio y la posterior normalización con una lista local encabezada por Julio Roh a nivel regional, Versalli destacó que la institución ha logrado «dar vuelta la hoja» en lo administrativo, pero que ahora el desafío es estrictamente económico y social.

Un sector al 50% de su capacidad

Versalli fue tajante al definir el momento actual: «Federación hoy está trabajando a media máquina». Según su análisis, la crisis económica nacional ha impactado de lleno en el bolsillo del visitante, lo que se traduce en una merma drástica en la actividad.

«La gastronomía ha bajado un 50%. Es muy difícil mantener un empleado con los costos actuales cuando se trabaja a la mitad», explicó. Si bien aclaró que por el momento no se registran despidos masivos, reveló que la variable de ajuste está siendo la reducción de horas laborales, lo que impacta directamente en el salario de los trabajadores y en la recaudación del sindicato.

El riesgo de «matar» al turista con los precios

En el marco de un fin de semana de Pascuas que registró altos niveles de ocupación, Versalli lanzó una advertencia y un pedido al sector privado. El dirigente instó a hoteleros y gastronómicos a no «querer salvarse en un solo fin de semana» mediante remarcaciones excesivas.

«Hay que ponerse un poquito en el lugar del turista y cuidarlo. Si bajás un poquito los precios, vas a ganar menos por unidad pero vas a vender más. No podemos cobrar 8.000 pesos una lata de cerveza, eso es robarle a la gente», sentenció con dureza.

Para el delegado de UTHGRA, la clave de la sostenibilidad de Federación es mantener la fama de ser un destino con «buenos precios». Puso como ejemplo establecimientos locales que logran trabajar a salón lleno gracias a una política de precios razonables: «Cuando tenés buen precio, la gente te elige y vuelve».

Incertidumbre hacia el futuro

Consultado sobre las perspectivas para el resto del año y el 2026, Versalli se mostró escéptico debido al contexto macroeconómico. «La gente no llega a los 15 días del mes porque el sueldo no alcanza. Es muy difícil sostenerse y tener esperanza con las políticas actuales», analizó.

Finalmente, el dirigente remarcó que el compromiso debe ser de todos los actores: «Sin turismo, la ciudad lo siente muchísimo. Tenemos que buscarle la vuelta con promociones y cuidando al que nos elige para que Federación siga siendo una de las cabeceras del país».