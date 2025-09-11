Federación: estudiantes de la Escuela Isidro Tonello recibieron capacitación en RCP

La actividad contó con la participación de Bomberos Voluntarios y estuvo dirigida a estudiantes, con el propósito de brindarles herramientas prácticas de primeros auxilios que permitan actuar de manera rápida y eficaz ante una situación de emergencia.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud destacaron que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del municipio con la prevención y el cuidado de la comunidad, acercando conocimientos vitales a los más jóvenes y promoviendo una cultura de responsabilidad y solidaridad.