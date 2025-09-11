7PAGINAS

Miércoles 10 de septiembre de 2025
Federación: estudiantes de la Escuela Isidro Tonello recibieron capacitación en RCP

El Municipio de Federación, a través de la Dirección Municipal de Salud, llevó adelante este miércoles una jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en la Escuela Secundaria Isidro Tonello.
La actividad contó con la participación de Bomberos Voluntarios y estuvo dirigida a estudiantes, con el propósito de brindarles herramientas prácticas de primeros auxilios que permitan actuar de manera rápida y eficaz ante una situación de emergencia.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud destacaron que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del municipio con la prevención y el cuidado de la comunidad, acercando conocimientos vitales a los más jóvenes y promoviendo una cultura de responsabilidad y solidaridad.