Federación exige ser declarada “Zona de Régimen Tarifario Especial” ante el fuerte aumento de la energía

La iniciativa apunta a exigir al Gobierno Provincial la suspensión inmediata y revisión integral del cuadro tarifario aplicado por la empresa ENERSA, ante facturas que en muchos casos se volvieron impagables para las familias federaenses.

Desde el bloque señalaron que los aumentos en la energía responden también a la política de quita de subsidios y reconfiguración del sistema energético impulsada por el Gobierno Nacional del Presidente Javier Milei, medidas que están generando un fuerte impacto en las economías regionales y en los sectores productivos.

En ese marco, el proyecto reclama la creación de una “Tarifa de Zona de Afectación Directa” para Federación, con una bonificación significativa en el precio del kilovatio hora y en los cargos fijos del servicio eléctrico.

Además, se solicita a los legisladores provinciales del departamento Federación impulsar en la Legislatura un proyecto de ley que declare a la ciudad como “Zona de Régimen Tarifario Especial”, garantizando por ley una tarifa diferencial permanente para los usuarios locales.

Los concejales recordaron que Federación fue completamente relocalizada tras la construcción de la Represa de Salto Grande, lo que implicó un enorme costo social, cultural y económico para la comunidad. Por ello, consideran injusto que los vecinos de una ciudad directamente afectada por la generación de energía deban pagar tarifas que no contemplan esa realidad.

Finalmente, el proyecto también respalda el reclamo de la provincia ante el Estado Nacional por el pago de excedentes y regalías de Salto Grande, proponiendo que parte de esos recursos se destinen a subsidiar el consumo eléctrico de las comunidades que conviven con el complejo hidroeléctrico.

“La energía eléctrica no puede ser un lujo. Si en nuestra región se genera la energía que abastece al país, los vecinos de Federación no pueden seguir pagando tarifas impagables”, remarcaron desde el bloque.

Prensa bloque de Concejales justicialistas