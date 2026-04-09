Federación: Expectativa por la resolución de la Cámara de Concordia y marcha por Luana

La ciudad de Federación transita días de profunda consternación y malestar social tras el hallazgo del cuerpo de Luana, la adolescente de 15 años con discapacidad que permaneció fallecida y en estado de descomposición durante un mes dentro de su hogar. El caso, que ha tomado relevancia nacional, suma ahora un nuevo capítulo judicial y una reprogramación en las medidas de protesta.

La apelación llegó a Concordia

Luego de que el Juez de Garantías, Sergio Rondoni Caffa, resolviera otorgar la libertad al padre de la menor bajo «severas medidas constitutivas», la fiscalía local, a cargo de la Dra. Josefina Penón Busaniche, presentó un recurso de apelación rechazando dicha medida.

En diálogo con un cronista de La Última Campana, el magistrado confirmó que el legajo ya fue remitido al Tribunal Oral de Concordia. Ahora, será la Cámara Penal la encargada de fijar una audiencia para resolver si mantiene la libertad del progenitor o si hace lugar al pedido de la fiscalía. «La Cámara dará sus fundamentos; pueden compartir o no los míos. Si alguna de las partes no está de acuerdo, existen las instancias de Casación, el Superior Tribunal y hasta la Corte Suprema», explicó Rondoni Caffa.

Advertencia sobre la exposición de menores

Por otro lado, el juez manifestó a La Ultima Campana su preocupación por el tratamiento mediático del caso, puntualmente respecto a la difusión de imágenes del hermano menor de Luana. «Si bien no es la víctima directa, la ley prohíbe su exposición ya que pertenece al círculo intrafamiliar», señaló el magistrado, advirtiendo que podría haber resoluciones judiciales si persiste la vulneración de los derechos del niño.

Marcha por Justicia: Cambio de horario y cobertura nacional

En el ámbito social, la indignación de los vecinos de Federación se volcará nuevamente a las calles. Carmen Ríos, una de las organizadoras de la movilización, informó a 7Paginas que la marcha prevista para este viernes ha sufrido una reprogramación en su horario: se realizará a las 18:00 horas.

El punto de concentración será la denominada «Casa del Horror», donde habitaba la menor, y desde allí caminarán hasta la vivienda del juez Rondoni Caffa. Según anticipó Ríos, la movilización contará con la cobertura del canal nacional Crónica TV, lo que garantiza que el reclamo de justicia de los federaenses tenga alcance en todo el país.