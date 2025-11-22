Federación explota de turistas: 95% de ocupación en un fin de semana extra largo con cerveza, maratón y termas

El primer día del finde XXL combinó termas, gastronomía, cerveza artesanal y la previa de una maratón que este sábado recorrerá las calles de la ciudad. Con estos niveles de afluencia, Federación vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos de Entre Ríos.

Comenzó la Novena Fiesta de la Cerveza Artesanal

El intendente Ricardo Bravo, junto al secretario de Turismo Ezequiel Marozzini, participaron este viernes de la apertura oficial de la Novena Fiesta de la Cerveza Artesanal, realizada en el Desfilódromo local.

La primera noche reunió a un importante número de productores cerveceros, una amplia oferta gastronómica y shows musicales en vivo, que fueron disfrutados tanto por turistas como por vecinos, quienes año tras año acompañan este evento que ya es un clásico de la ciudad.

La fiesta continuará este sábado desde las 20 horas, en lo que será la segunda y última noche, donde se espera un marco de público similar o aún mayor al del inicio.

Más propuestas para un fin de semana completo

A la fiesta cervecera se suma una agenda gastronómica ampliada con espectáculos en vivo y, este sábado, una maratón nocturna que también largará a las 20 horas, recorriendo distintas calles de la ciudad termal.

Con termas llenas, actividades al aire libre y una movida nocturna reforzada, Federación transita un fin de semana extra largo con cifras récord y una proyección turística que confirma su vigencia como uno de los destinos más convocantes de la provincia.

Fotos: prensa municipal

