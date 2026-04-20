Federación firma un convenio estratégico para potenciar las estadísticas del sector turístico

La ciudad de Federación dará mañana un paso clave hacia la profesionalización de la gestión turística. Este martes, se concretará la firma de un convenio de colaboración entre el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos y la Municipalidad de Federación, con el fin de integrar formalmente a la localidad en la red del Observatorio Económico Turístico provincial.

El encuentro contará con la presencia del Secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, quien llegará a la ciudad para sellar este compromiso de cooperación activa. El objetivo central del acuerdo es establecer un flujo de información constante donde el municipio aporte datos locales para la generación de estadísticas precisas, herramientas fundamentales para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas en el sector.

Detalles de la jornada

El acto oficial está programado para este martes a las 12:30 horas, teniendo como escenario principal las instalaciones del Parque Termal, corazón de la actividad turística local.

Desde la organización informaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, la actividad se trasladará al Salón de la Democracia, ubicado en el edificio municipal, manteniéndose el mismo día y horario.

Información para el crecimiento

La incorporación de Federación al Observatorio permitirá conocer con mayor rigor científico el perfil del visitante, los niveles de ocupación, el gasto promedio y el impacto económico real del turismo en la ciudad. Este tipo de acuerdos estratégicos busca fortalecer el posicionamiento de la provincia y, especialmente, de los destinos termales, permitiendo una planificación más eficiente de cara a las próximas temporadas.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas