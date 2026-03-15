Federación fortalece el sistema de salud en el Parque Termal

Las acciones se desarrollan por impulso del intendente Ricardo Bravo, en el marco de una serie de trabajos de arreglos y acondicionamiento que se llevan adelante en el Parque Termal de Federación.

En este contexto, se realizaron tareas de reparación y renovación en el gabinete sanitario de la ambulancia ubicada en el complejo, con el objetivo de mejorar sus condiciones de funcionamiento y garantizar una respuesta más eficiente ante eventuales emergencias o traslados.

Los trabajos incluyeron el recambio de componentes del sistema de provisión de oxígeno, la reparación del sistema eléctrico y la reposición de distintos elementos del equipamiento interno utilizados para la asistencia de pacientes.

Tras estas intervenciones, la unidad sanitaria quedó nuevamente en óptimas condiciones operativas, permitiendo fortalecer el servicio de atención médica dentro del complejo, especialmente durante períodos de mayor concurrencia turística.