Federación fortalece la producción local con acciones del Área de Producción y Ambiente

Ciclo de Charlas “Foresto Industrial”

En este marco, el Director de Producción y Ambiente del municipio participó del primer encuentro del ciclo de charlas “Foresto Industrial”, organizado por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), a través de sus Facultades de Ciencias Agropecuarias y de Ciencias de la Alimentación.

Con el eje temático «Biomasa, Energía y Cambio Climático», el Ing. Agr. Enrique Riegelhaupt fue el encargado de la disertación central. La jornada contó además con la presencia de Carlos Bachman, Director de Desarrollo Foresto Industrial de Federación, y Fernando Marsilli, Presidente del Instituto de Vivienda y Tecnología del Ambiente y la Madera (IVyTAM).

Este ciclo busca fortalecer el diálogo entre la industria forestal y el sistema académico-tecnológico, apuntando a la innovación y al desarrollo sostenible del sector.

Censo de Unidades Productivas Frutihortícolas

Otra de las acciones destacadas es el relevamiento que se viene llevando a cabo en unidades productivas frutihortícolas del ejido municipal, con el objetivo de conocer la realidad del sector y avanzar en políticas públicas de apoyo.

Los ingenieros agrónomos Nicolás Vaiman y Alicia Reymond, en conjunto con Federico Perren del área municipal, realizan visitas técnicas a productores de la agricultura familiar, evaluando sus necesidades y explorando la posibilidad de impulsar líneas de crédito que beneficien particularmente al sector batatero.

Durante el recorrido, también se visitó el Centro Productivo Municipal, un espacio con alto potencial para el desarrollo de cultivos como batata, frutilla, viñedos y vetiver, entre otros.

